Calcio femminile, sorteggio quarti Champions League 2022/2023: la Roma pesca il Barcellona

Non è stata particolarmente fortunata la Roma, sorteggiata contro il Barcellona nei quarti di finale della Champions League Femminile 2022/2023. L’urna di Nyon ha infatti messo le giallorosse contro la forte squadra blaugrana, che ha già vinto la competizione due anni fa e può vantare in rosa il due volte Pallone d’Oro Alexia Putellas. L’andata si disputerà all’Olimpico il 21 o il 22 marzo, mentre la settimana seguente è previsto il ritorno in Spagna.