F1, Mondiale 2023: dove vederlo in tv, telecronisti e programmi Sky

E’ finalmente tutto pronto per vivere le emozioni del nuovo Mondiale di F1. La stagione 2023 apre i battenti dal Bahrain e ci terrà compagnia fino a fine novembre, quando si concluderà il campionato iridato dopo la bellezza di 23 gare: tutte trasmesse, anche quest’anno, da Sky Sport (che detiene i diritti fino al 2027), pertanto ecco il riepilogo su dove vederlo in tv, sui telecronisti e i talent che racconteranno gli appuntamenti e il riepilogo dei programmi e dei format da parte dell’emittente che detiene i diritti tv in esclusiva.

Mondiale F1 2023, canale e dove vedere le gare

Molte le conferme, a cominciare dal fatto che sarà il canale monotematico Sky Sport F1 (canale 207 del telecomando) a trasmettere tutti i weekend di gara, incluse conferenze del giovedì, e poi prove libere, qualifiche, gara, con tutti gli approfondimenti e la diretta delle serie minori automobilistiche. La maggior parte di qualifiche e gare, in base anche al palinsesto sportivo, saranno visibili anche su Sky Sport Uno. Lo streaming è affidato a Sky Go, ma anche alla piattaforma Now con abbonamento separato. Infine, cinque gare del Mondiale saranno visibili anche in chiaro (incluse le qualifiche, o le gare sprint ove ci fossero) su TV8, canale 8 del telecomando: per legge, il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e il Gran Premio d’Italia a Monza, ma anche gli appuntamenti in Spagna, Ungheria e Messico.

Mondiale F1 2023: telecronisti, inviati e trasmissioni Sky Sport

Passiamo ora allo sforzo di Sky Sport per garantire la migliore fruizione agli abbonati. Alcune novità, tra le quali la diretta social della domenica mattina a poche ore dalle gare e la possibilità di collegarsi durante le gare, anche nei momenti più concitati, con alcuni team principal per commentare in diretta l’evolversi del Gran Premio. La telecronaca di tutti i weekend di gara sarà affidata a Carlo Vanzini, con Marc Genè (soltanto per qualifiche e gara), Roberto Chinchero e le incursioni di Matteo Bobbi. Dai box, l’inviata è Mara Sangiorgio. Pre e post affidati a Federica Masolin e Davide Valsecchi, con la new entry Ivan Capelli nei weekend in cui non ci si collega direttamente dalle sedi delle gare ma dallo studio italiano. L’ex pilota, inoltre sarà ospite fisso di Race Anatomy, la trasmissione di approfondimento post gara condotta da Fabio Tavelli.