F1, Vasseur: “La Ferrari è un’icona, Leclerc e Sainz piloti eccellenti”

Ospite al Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta a Trento, il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha spiegato cosa significa ricoprire un ruolo così prestigioso: “Sicuramente comporta una grande pressione, ma è un’emozione positiva. La Ferrari è un’icona, la ‘grande bellezza’ del mondo dei motori e a Maranello si respira il peso della storia“.

Sul livello in Formula 1, invece: “Nonostante il dominio di Verstappen, la competizione è altissima. Ci sono team enormi con migliaia di persone che lavorano. A volte il lavoro dei piloti passa inosservato e credo che il GP del Qatar ci abbia dato una svegliata da questo punti di vista: si sono assunti rischi enormi“. Infine, Vasseur ha parlato del dualismo Leclerc-Sainz: “Quando li vedo battagliare in pista mi batte il cuore, ma senza due piloti eccellenti come loro non potremmo migliorare. Hanno fatto un lavoro eccezionale e, da professionisti quali sono, sono a conoscenza dei limiti“.