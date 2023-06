La UEFA, come riporta il sito Gazzetta.it, sta valutando eventuali sanzioni per l’arbitro Allard Lindhout dopo i clamorosi errori che hanno condizionato il risultati finale di Francia-Italia, prima gara degli azzurrini nell’Europeo Under 21. Il direttore di gara olandese, al momento, resta quello designato per Spagna-Croazia, domani sera alla Giulesti Stadium di Bucarest.