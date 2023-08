Entry list Atp Chengdu 2023: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Chengdu 2023. Si gioca dal 20 al 26 settembre sul veloce outdoor della Cina. Alex Zverev guida il seeding e inizia da qui la sua tournée asiatica in cui proverà a conquistare un posto alle Finals di Torino. Presente anche il nostro Lorenzo Musetti, che di fatto per la prima volta in carriera avrà modo di sperimentare la trasferta sul veloce asiatico, dato che da quando è arrivato sul circuito maggiore i tornei cinesi non si sono mai disputati a causa della pandemia. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Chengdu.

ENTRY LIST ATP 250 CHENGDU 2023

1 Alexander Zverev 12

2 Lorenzo Musetti 18

3 Grigor Dimitrov 19

4 Alexander Bublik 27

5 Daniel Evans 28

6 Roberto Bautista Agut 41

7 Miomir Kecmanovic 45

8 Max Purcell 47

Jordan Thompson 50

Aleksandar Vukic 51

Dusan Lajovic 52

Emil Ruusuvuori 56

Roman Safiullin 61

Marcos Giron 63

Christopher O’Connell 68

Daniel Elahi Galan 70

Corentin Moutet 71

Brandon Nakashima 72

Arthur Rinderknech 73

Juan Pablo Varillas 74

Nuno Borges 79

ALTERNATES

1 Jaume Munar 81

2 Taro Daniel 95

3 Pavel Kotov 97

4 Ilya Ivashka 99

5 Borna Gojo 106 1

6 Rinky Hijikata 111

7 James Duckworth 112

8 Diego Schwartzman 116

9 Aleksandar Kovacevic 122

10 Otto Virtanen 134