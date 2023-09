Formazioni ufficiali Cagliari-Udinese, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Udinese, match che apre il programma odierno della quarta giornata di Serie A 2023/2024. Calcio d’inizio alle ore 12:30 per la sfida dell’Unipol Domus, che mette di fronte due squadre ancora a secco di vittorie dopo i primi tre turni di campionato. Di seguito le scelte di Ranieri e Sottil, entrambi in una situazione non certo facile a inizio stagione.

Cagliari: Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Deiola, Prati, Makoumbou, Augello; Pavoletti, Luvumbo.

Udinese: Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.