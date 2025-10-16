Djokovic ancora una volta non si nasconde: ecco cos’ha dichiarato sulla questione ritiro e quali sono le sue intenzioni.

Questa sera Novak Djokovic, non prima delle ore 20:00, sfiderà Jannik Sinner nella semifinale del Six Kings Slam in una gara che sarà ancora una volta tutta da vivere. Con l’occasione il serbo ha anche espresso il suo pensiero su un eventuale ritiro dal tennis giocato e le sue parole sono state molto chiare.

Djokovic eterno: le sue parole sulla questione ritiro non lasciano dubbi

Novak Djokovic ha parlato così di un possibile ritiro: “Voglio vedere fin dove posso arrivare. Vedere LeBron e Cristiano Ronaldo giocare fino ai 40 anni è motivante. Il tennis sta cambiando e voglio giocare per vivere questo cambiamento. Quindi sì, la gente lo vuole, ma non tanto presto”.

“Vengo da una famiglia – ha aggiunto – in cui quando vedi un’ingiustizia fai qualcosa per porvi rimedio. Nel nostro sport, c’è un grande monopolio che esiste da decenni. Questa è stata la mia più grande ispirazione con la PTPA”.

E infine ha dichiarato: “Tra tutti Sinner è quello che mi assomiglia di più. È magro come me, colpisce molto forte, fa tutto benissimo sul piano strategico e riesce sempre ad essere ovunque. Mi ricorda me nei tempi migliori“.