Tre serate di grande rugby: Benetton in Scozia, Zebre contro gli Stormers e il big match francese Tolone-Racing 92.

Il rugby internazionale torna protagonista nel weekend su Sky e in streaming su NOW con tre appuntamenti in prima serata tra United Rugby Championship e Top 14.

Si parte venerdì 17 ottobre con la quarta giornata di URC: il Benetton fa visita a Edimburgo (ore 20.45, Sky Sport Max e NOW, commento Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti).

Il giorno dopo, sabato 18 ottobre, toccherà alle Zebre, impegnate in casa contro gli Stormers (ore 20.45, Sky Sport Arena e NOW, telecronaca Paolo Malpezzi e Andrea De Rossi).

Infine, domenica 19 ottobre, spazio al Top 14 francese con il confronto di alta classifica tra Tolone e Racing 92 (ore 21.05, Sky Sport Max e NOW, commento Moreno Molla e Andrea De Rossi).

