Djokovic ha spiazzato tutti con alcune dichiarazioni rilasciate in riferimento al rapporto con Roger Federer e Rafa Nadal: di seguito le parole.

Non ci sono dubbi sul fatto che Novak Djokovic insieme a Rafa Nadal e a Roger Federer abbia fatto la storia del tennis. E non è un caso che ancora oggi il serbo riesca a mettere in campo partite incredibili, come ai quarti di finale del Roland Garros contro Zverev. È stato poi fermato solo da Jannik Sinner in semifinale, mettendo in campo probabilmente la sua ultima comparsa nell’Open di Francia.

Nelle ultime ore, però, ad attirare l’attenzione sono state parole riferite dall’ex n.1 del mondo proprio in merito a quella che è stata una delle più grandi rivalità di tutti i tempi. Quella appunto con Nadal e Federer, altri due giganti di questo sport.

Djokovic e le parole che non ti aspetti: il retroscena sulla sfida con Nadal e Federer

Novak Djokovic, senza troppi giri di parole, ha dichiarato: “Non sono mai stato amato come Federer e Nadal perché non avrei dovuto essere lì. Ero il più piccolo, il terzo che è arrivato dicendo di voler diventare il numero uno. E a molte persone non è piaciuto. Come un bambino indesiderato, mi chiedevo perché e faceva male. Poi ho pensato che i tifosi mi avrebbero accettato se mi fossi comportato diversamente, ma non fu così”.

“So – ha dichiarato – di essere un uomo con molti difetti, ma ho sempre cercato di vivere con il cuore e con le buone intenzioni cercando di restare me stesso. Ho sempre rispettato Federer e Nadal, non ho mai detto una sola brutta parola su di loro e non lo farò mai. Ma sono sempre andato più d’accordo con Rafa che con Roger”.

Poi su Jannik Sinner che lo ha sconfitto in semifinale al Roland Garros ha riferito: “Il fatto che qualcuno sia il mio più grande rivale non significa che gli auguri del male, lo odi o faccia qualcosa in campo per sconfiggerlo. Abbiamo lottato per la vittoria e ha vinto il giocatore migliore”.