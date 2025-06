Luciano Spalletti può ripartire subito dopo l’addio alla Nazionale: arriva l’offerta che non può essere rifiutata

L’addio alla Nazionale ha fatto rumore. Tra l’Italia e Luciano Spalletti il rapporto è finito non senza rimpianti. Il tecnico di Certaldo non è riuscito ad incidere come si sarebbe aspettato, non è riuscito a fare quello per il quale era stato chiamato al capezzale di una squadra orfana di Mancini.

Delusione agli Europei, partenza disastrosa alle qualificazioni per i Mondiali 2026 e l’addio certificato prima della sfida contro la Moldova, poi vinta per 2-0. Mentre la Figc e il presidente Gravina cercano di capire quale sia il migliore nome per il ruolo di ct, con Gattuso favorito per sedersi sulla panchina azzurra, Spalletti potrebbe ripartire fin da subito con una nuova squadra.

Non la Juventus, di cui pure si era iniziato a parlare con grande frequenza nei giorni scorsi: la conferenza di Comolli ha azzerato i dubbi sulla conferma di Tudor, per il quale ora è in arrivo un ulteriore rinnovo di contratto per un altro anno ancora (fino al 2027). Non in bianconero, ma con un ex bianconero: Spalletti, infatti, potrebbe ripartire da Cristiano Ronaldo e dall’Al Nassr.

Offerta faraonica dell’Al Nassr per Spalletti

Dopo aver fallito in campionato e nella Champions League asiatica, Stefano Pioli difficilmente resterà alla guida della squadra saudita. Nonostante il ricco contratto da 12 milioni di euro a stagione, l’ex allenatore del Milan è pronto ad accettare l’offerta della Fiorentina.

Probabile che, per motivi fiscali, si aspetterà luglio per l’ufficialità, ma intanto l’Al Nassr si è mosso alla ricerca di un sostituto ed ha puntato gli occhi su Luciano Spalletti. Per lui è pronto un ingaggio faraonico, sulla scia di quanto percepito da Pioli: si punta ad un contratto di un anno e su uno stipendio ricchissimo per convincere l’ex allenatore di Inter e Napoli.

Un tentativo che nei prossimi giorni si capirà se andrà in porto o meno. Spalletti probabilmente vorrà prima vedere quante possibilità ha di rientrare fin da subito nel giro che conta, quello dei campi0nati top, anche se di panchine importanti libere al momento non ce ne sono. L’Al Nassr spera che proprio l’assenza di proposte concrete, possa spingere l’allenatore a valutare l’idea di trasferirsi per una stagione in Arabia Saudita e guidare Cristiano Ronaldo e compagni nel prossimo campionato. Riflessioni in corso, ma Spalletti può tornare subito in panchina.