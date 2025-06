La Ferrari si sta preparando per il weekend del GP di Canada 2025, ma nel frattempo sono arrivate parole molto nette da parte di Leclerc.

Charles Leclerc, volente o nolente, continua ad attirare l’attenzione in casa Ferrari. Nelle ultime ore si sono diffuse diverse indiscrezioni sul suo futuro. Indiscrezioni che lo vedrebbero insoddisfatto del percorso svolto dal Cavallino Rampante e desideroso di lasciare il progetto a fine Mondiale per mettersi alla prova altrove – addirittura sottolineando una presunta tentazione per il progetto Mercedes.

Ecco allora che il pilota della Ferrari ha voluto parlare in prima persona proprio di quanto circolato e le sue parole in tal senso sono state nette.

Leclerc durissimo: le parole del monegasco sulla Ferrari

Sono arrivate forti e chiare le parole di Charles Leclerc in risposta ad un articolo pubblicato dal ‘Corriere della Sera’ secondo cui il pilota starebbe pensando ad un addio. Proprio per questo, senza girare troppo intorno alla questione, il monegasco ha dichiarato: “Un mio possibile addio alla Ferrari? Sono molto sorpreso. Voglio dire, non ho idea da dove provenga. Preferirei semplicemente ignorare”.

“Non ho mai detto nulla di simile nelle ultime gare e anzi, continuo a ripetere quanto amo la squadra e quanto voglio riportare la Ferrari al vertice. E dunque sono sorpreso”.

“Vasseur? Abbiamo una visione che condividiamo in tre – ha sottolineato – Fred, Lewis ed io, per cercare di tornare a vincere. Questo è il nostro piano e penso che dovremmo attenerci ad esso. La pressione ce la stiamo già mettendo addosso da soli, molta. Poi ovviamente ci sono queste voci, che sono un qualcosa he non vorresti sentire. Ma è normale avere pressione quando lavori per la Ferrari, il secondo posto non è mai abbastanza e ne siamo tutti consapevoli”.

Infine, ha dichiarato: “La pressione esterna non ci sta influenzando. Vogliamo vincere e stiamo concentrando tutti i nostri pensieri su questo. Dobbiamo dimenticare tutto quello che viene detto attorno alla squadra. Ma negli anni mi ci sono abituato. Alla fine è così che funziona in Ferrari ed è sempre stato così. Quindi devi farci i conti, ma non credo che queste voci possano influenzarci“.