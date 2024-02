Darderi-Navone oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2024

Luciano Darderi se la vedrà contro Mariano Navone nel primo turno dell’ATP 250 di Buenos Aires 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della capitale argentina. Con la vittoria a Cordoba è iniziata una nuova carriera per Darderi, entrato in top 100 e pronto a misurarsi con i tornei del circuito Atp. In quel di Buenos Aires non ha dovuto disputare le qualificazioni – proprio in virtù del titolo a Cordoba, che gli ha permesso di beneficiare dello status di Special Exempt – ma debutterà contro un qualificato, il beniamino di casa Navone. 1-1 i precedenti, ma Luciano partirà leggermente sfavorito secondo i bookmakers.

Darderi e Navone scenderanno in campo oggi (martedì 13 febbraio). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sull’Estadio 2, con inizio fissato non prima delle ore 21.30 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Tuttavia non sarà possibile assistere al match poiché Sky può trasmettere soltanto il campo centrale dei tornei 250. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Darderi e Navone. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.