Lipsia-Real Madrid oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2023/2024

Il Lipsia ospita il Real Madrid nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Dopo aver dominato il girone, i Blancos vanno a caccia dell’accesso ai quarti per alimentare il sogno di uno storico quindicesimo titolo. Guai però a sottovalutare il Lipsia, che nella fase a gironi ha dato del filo da torcere ai campioni uscenti del City e resta un avversario molto ostico. Appuntamento alle ore 21:00 di stasera, martedì 12 dicembre. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251) ma anche in chiaro su Canale 5. Disponibile infine una diretta streaming su SkyGo, NOW e Infinity+.