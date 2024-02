Lipsia-Real Madrid, programma e telecronisti Sky e Mediaset andata ottavi Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Lipsia-Real Madrid, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. I blancos, in emergenza infortuni, fanno visita ai tedeschi con l’obiettivo di vincere il primo dei due atti e mettere in discesa il discorso qualificazione ai quarti. I padroni di casa, dal canto loro, cercheranno di ottenere un risultato positivo alla RB Arena. Chi la spunterà? Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 13 febbraio.

Lipsia-Real Madrid sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.