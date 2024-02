Sanremo 2024, a che ora canta Annalisa nella serata finale? Orario preciso e come vederla in tv

A che ora canta Annalisa stasera? Di seguito vi proponiamo l’orario preciso e la modalità su come vedere in tv l’esibizione della cantante in occasione della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2024, la finale. La cantante ligure resta tra le candidate alla vittoria finale con la sua hit “Sinceramente”, all’Ariston sono tutti in visibilio per le sue performance e potrebbe essere premiata anche dalla sala stampa e dalle radio. E secondo la scaletta, Annalisa si esibirà per sedicesima, dunque a metà della serata, proprio al giro di boa. Per non perdersi la canzone di Annalisa, bisognerà dunque sintonizzarsi su Rai Uno, o in alternativa su Rai Play: l’orario preciso in cui canterà è intorno alle 23.51 stando alla scaletta ufficiale.

