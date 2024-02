Atp Dallas 2024: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Dallas 2024, evento in programma dal 5 all’11 febbraio nella città statunitense. Saranno quasi di casa i giocatori ai nastri di partenza dell’evento in Texas, il primo della tournée sul cemento nordamericano del mese di febbraio. Le prime tre teste di serie sono Tommy Paul, Frances Tiafoe e Ben Shelton, tutti reduci da uno Australian Open non entusiasmante. Nessun italiano al via.

Il montepremi totale del torneo è di €700.381, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 250 DALLAS 2024

PRIMO TURNO – € 7.458 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 12.205 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 21.013 (50 punti)

SEMIFINALE – € 36.264 (100 punti)

FINALISTA – € 61.677 (165 punti)

VINCITORE – € 105.725 (250 punti)