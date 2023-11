Coppa Davis: Mathieu nuovo capitano della Francia

Paul-Henri Mathieu è il nuovo capitano della nazionale francese di Coppa Davis. L’ex numero 12 del mondo prende il posto di Sebastien Grosjean, che ha lasciato l’incarico per diventare allenatore di Arthur Fils. Mathieu ricoprirà così anche il ruolo di responsabile della squadra maschile ai Giochi di Parigi 2024. Al classe 1982, vincitore di 4 titoli in singolare in carriera, il compito di risollevare le sorti della squadra transalpina che dopo il titolo del 2017 ha fatto fatica nelle ultime stagioni. Nell’edizione corrente della Coppa Davis infatti, la Francia è arrivata terza nel girone B con Gran Bretagna, Australia e Svizzera e non prenderà dunque parte alle finali di Malaga.