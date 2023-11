Pallanuoto: Europei maschili tolti a Israele si giocheranno in Croazia, torneo femminile in Olanda

La Len ha comunicato le sedi dei prossimi Europei di pallanuoto, di recente tolti a Israele per quanto riguarda l’organizzazione dei tornei a causa del conflitto con la Palestina: si giocherà infatti in Croazia, a Dubrovnik e Zagabria, per quanto riguarda il torneo maschile, dal 4 al 16 gennaio, mentre a Eindhoven, in Olanda, si disputerà il torneo femminile, dal 5 al 13 gennaio. Questa decisione consentirà un percorso di qualificazione per i Campionati del mondo di Doha, nonché per i Giochi Olimpici Parigi 2024.

Così il presidente Antonio Silva: “Siamo stati costretti a rinviare i Campionati Europei di Netanya a causa degli attentati terroristici contro il popolo israeliano. Nell’interesse degli atleti, sono felice che siamo riusciti a garantire due grandi padroni di casa e vorrei ringraziare le nostre federazioni in Croazia e nei Paesi Bassi per aver fatto tutto il possibile per far sì che questi campionati si svolgessero. Lavorando insieme organizzeremo questi eventi in modo ottimale”.