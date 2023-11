F1 GP Las Vegas 2023, Sainz: “Fatico a capire la penalità, era giusto fare eccezione alla regola”

“È stata una giornata movimentata per noi dopo il problema con il tombino nelle prove libere 1. La squadra però ha fatto un grande lavoro dal momento che ha dovuto ricostruire per intero la mia macchina prima della seconda sessione. Grazie a loro siamo riusciti a completare il programma e quindi un grande bravo a tutti i meccanici. Sembra che siamo competitivi questo weekend e quindi guardo con fiducia a domani”. Queste le parole di Carlos Sainz, pilota Ferrari, dopo la movimentata nottata nelle prove libere del GP di Las Vegas: “Ovviamente l’aspetto più negativo è la penalità di dieci posizioni che mi è stata inflitta in vista della gara dopo il problema con il tombino. Nell’urto, oltre al resto si è infatti danneggiato anche il pacco batterie e abbiamo dovuto sostituirlo. Onestamente fatico a capire e credo che un’eccezione alla regola sarebbe stata da prendere in considerazione visto quanto era successo, ma dovremo comunque accettare questa situazione”.