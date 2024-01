Coppa Davis ad Arzachena, Binaghi: “Qui nel 2011 la svolta per l’Italia”

Nel corso della conferenza stampa ad Arzachena, il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi ha ricordato il decisivo scontro che oltre dodici anni fa ha permesso all’Italia di accedere al play-off contro il Cile che ha riaperto agli azzurri le porte del World Group di Coppa Davis. “Ci abbiamo messo dodici anni a tornare in Serie A – ha detto -, e altri dodici per riportare la Coppa Davis in Italia. Sicuramente è opera di un grande giocatore come Jannik Sinner che tutto il mondo ci invidia, di una grande squadra composta da giovani che possono darci grandi soddisfazioni e da un grande capitano. Ma non sarebbe successo se non avessimo battuto la Slovenia qui ad Arzachena nel 2011“.

Dopo le tappe di Alghero e Sassari, infatti, il Tour della Coppa Davis in Sardegna è arrivato ad Arzachena dove l’Insalatiera d’argento sarà esposta fino al 4 gennaio, per poi spostarsi dall’8 gennaio a Cagliari e successivamente a Milano, dal 18 al 24 gennaio. “Ripercorreremo tutti i posti in Italia dove abbiamo vinto in Coppa Davis in questi 47 anni – ha ricordato Binaghi – e poi a settembre torneremo a Bologna per il gruppo eliminatorio che qualifica per la fase finale di Malaga. Spero di riuscire a portarla la settimana prima delle finali a Torino per le Nitto ATP Finals, perché poi bisognerebbe farla viaggiare velocemente per Malaga dove dovremmo difendere il titolo“.