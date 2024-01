Roma, Repubblica: Souloukou programma il futuro. Idea Pioli

Il futuro della Roma è sempre più nelle mani di Lina Souloukou, unico punto fermo per ora del progetto Friedkin, visto il silenzio sui rinnovi di Josè Mourinho e Tiago Pinto. Secondo Repubblica, la dirigente greca sta lavorando nell’ombra per programmare il futuro. Non solo sul tema sponsor (a novembre è stato ufficializzato Riyadh Season) e il progetto stadio, ma anche sul campo. L’idea di Souloukou è di portare in giallorosso il direttore sportivo François Modesto (attualmente al Monza, ha lavorato con lei all’Olympiacos). E al momento starebbe sondando anche la disponibilità di alcuni allenatori. Secondo Repubblica, si tratterebbero al momento di chiacchiere informali con chi ne cura gli interessi e nulla più. I nomi? Da Palladino (Monza) a Italiano (Fiorentina), passando per Pioli (Milan) e il sogno Xabi Alonso (Bayer Leverkusen).