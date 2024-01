Condivise video anti Israele: 8 mesi (con pena sospesa) a Youcef Atal

Il terzino destro del Nizza e della nazionale algerina Youcef Atal è stato condannato a otto mesi di reclusione – con sospensione della pena – e ad una multa di 45.000 euro per aver condiviso un video contro Israele, che nello specifico invocava “una giornata nera per gli ebrei”. Il classe ’96 è accusato di istigazione all’odio per motivi religiosi, e dovrà inoltre pubblicare a proprie spese la sentenza di condanna sul quotidiano nazionale Le Monde e su quello locale Nice-Matin. Il processo ha preso il via il 18 dicembre, con l’accusa che aveva chiesto dieci mesi di reclusione e 45.000 euro di multa, oltre alla pubblicazione della sentenza per un mese sull’account Instagram del giocatore, che supera i 3,2 milioni di followers.