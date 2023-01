Cocciaretto-Davis stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Hobart 2023

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Lauren Davis nell’ultimo atto del torneo WTA 250 di Hobart 2023 (cemento outdoor). La marchigiana ha dato seguito alla superba prestazione messa in atto nei quarti di finale, dove ha sconfitto in rimonta la statunitense Bernarda Pera con tanto di due match point cancellati nel tie-break decisivo del secondo parziale. In semifinale, infatti, ha battuto in tre set un’altra americana, la wild card Sofia Kenin, vincitrice degli Australian Open nel 2020 ed ex numero quattro del ranking mondiale.

Questo bel successo le è valso il raggiungimento della prima finale a livello di circuito maggiore ed anche un ingresso certo in top cinquanta per la prima volta in carriera. L’ultimo ostacolo tra Cocciaretto ed il titolo c’è un’altra statunitense, stavolta proveniente addirittura dal tabellone cadetto. Davis è giocatrice molto esperta e deve ancora perdere un set all’interno del torneo. Per prevalere servirà la migliore versione dell’azzurra, che conduce nei precedenti per 1-0. Le due si sono incontrate nel marzo del 2021 sul veloce outdoor di Guadalajara (Messico) e fu un totale dominio dell’italiana, che nei quarti di finale lasciò appena tre giochi alla piccola americana.

Cocciaretto e Davis scenderanno in campo nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 gennaio. Le due giocatrici sono pianificate come primo match di giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 03:00 italiane (le 13:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Cocciaretto e Davis . Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole delle protagoniste al termine della partita.