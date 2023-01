Highlights Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 61-66, Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 14

Ancora una sconfitta per l’Olimpia Milano in un match molto poco combattuto in casa contro lo Zalgiris Kaunas col risultato di 61-66 nella diciannovesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Messina, infatti, escono perdenti anche contro i lituani. Il miglior marcatore dell’incontro è Kevarrius Hayes che, con 16 punti, regala la vittoria a Zalgiris. Ecco gli highlights del match.