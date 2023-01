Cocciaretto-Cornet in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Hobart 2023

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Alizè Cornet nel primo turno del torneo WTA 250 di Hobart 2023 (cemento outdoor). Si tratta del primo scontro in carriera tra la marchigiana e la veterana transalpina. Quest’ultima ha scelto d’iniziare la sua stagione dalla United Cup, dove la Francia non è riuscita a superare la fase a gironi. L’azzurra, invece, è reduce dalla sconfitta in tre set rimediata all’esordio ad Auckland per mano della russa Anna Blinkova. Nella cittadina australiana sarà Cornet, anche se per poco, a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.

La francese ha giocato molto bene durante l’annata 2022. Nelle quattro prove dello Slam è riuscita a raggiungere sempre almeno il terzo turno, risultati che le sono valsi la chiusura tra le prime quaranta giocatrici del mondo. Cocciaretto, dal canto suo, è in netta crescita anche sulle superfici rapide. Attualmente si trova alle porte della top sessanta. L’obiettivo, con la speranza che i problemi fisici siano definitivamente alle spalle, è continuare a scalare la classifica, a partire da questa settimana al Domain Tennis Centre.

PROGRAMMA DEL TORNEO

TABELLONE

MONTEPREMI

Cocciaretto e Cornet scenderanno in campo martedì 10 gennaio, giornata di completamento degli incontri di primo turno. Il campo e l’orario sono ancora da decretare. Gli organizzatori, infatti, devono comunicare la schedule ufficiale. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Cocciaretto e Cornet. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole delle protagoniste al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione oceanica, ultimo appuntamento prima degli Australian Open.