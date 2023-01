Bronzetti-Blinkova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Hobart 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Anna Blinkova nel primo turno del torneo WTA 250 di Hobart 2023 (cemento outdoor). La romagnola, come altri azzurri, è reduce dalla United Cup, dove ha chiuso con un bilancio positivo di tre vittorie e due sconfitte. Nel suo primo appuntamento sul circuito femminile si troverà davanti la potente russa. Quest’ultima è stata abile a farsi largo attraverso il tabellone cadetto, dove prima ha lasciato solo due giochi alla connazionale Varvara Gracheva e poi ha gestito senza troppi patemi l’ostacolo rappresentato dall’ungherese Panna Udvardy.

Bronzetti ha vinto l’unico precedente contro la sovietica e viene data favorita dalle quote dei bookmakers. La partita, tuttavia, non sarà facile. Blinkova, infatti, è già ampiamente rodata avendo già disputato due match di qualificazione al Domain Tennis Centre. Bisognerà inoltre vedere come l’italiana saprà gestire le emozioni dell’ultima settimana e mezza, in cui ha speso veramente tanto dal punto di vista fisico ma soprattutto psicologico. Battere la russa sarebbe un ottimo segnale di continuità per Lucia, ad un passo dall’ingresso tra le prime cinquanta del mondo per la prima volta in carriera.

PROGRAMMA DEL TORNEO

TABELLONE

MONTEPREMI

Bronzetti e Blinkova scenderanno in campo martedì 10 gennaio, giornata di completamento degli incontri di primo turno. Il campo e l’orario sono ancora da decretare. Gli organizzatori, infatti, devono comunicare la schedule ufficiale. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Bronzetti e Blinkova. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole delle protagoniste al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione oceanica, ultimo appuntamento prima degli Australian Open.