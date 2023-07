Cocciaretto-Bondar oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Losanna 2023

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Anna Bondar nella prima semifinale del WTA 250 di Losanna 2023 (Svizzera), torneo di scena sui campi in terra battuta della città elvetica. Entrambe hanno risolto in due set il loro impegno di quarti di finale. La marchigiana, dopo qualche difficoltà nel primo parziale, ha disposto abbastanza agevolmente della russa Elina Avanesyan. L’ungherese, invece, ha lasciato la miseria di due giochi alla slovena Tamara Zidansek, giustiziera della romagnola Lucia Bronzetti al primo turno.

Cocciaretto, complice anche la maggiore classifica, partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. La magiara, infatti, è classificata ben oltre la centesima posizione del ranking mondiale. Sul rosso, tuttavia, riesce da sempre ad esprimere il meglio del suo tennis, motivo per cui l’azzurra non potrà dormire sonni tranquilli. Tra le due non ci sono precedenti all’attivo da registrare a livello di circuito maggiore. In palio c’è una finale sicuramente contro una francese. Chi vince, infatti, affronterà una tra Diane Parry e Clara Burel, protagoniste di un derby tutto transalpino nell’altra semifinale.

SEGUI IL LIVE DI COCCIARETTO-BONDAR

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Cocciaretto e Bondar scenderanno in campo oggi (sabato 29 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 12.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Cocciaretto e Bondar garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.