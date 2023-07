Arnaldi-Popyrin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2023

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Alexei Popyrin nella semifinale dell’ATP 250 di Umago 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della località croata. Il sanremese è reduce dalla splendida vittoria in rimonta ai quarti di finale nei confronti del forte ceco Jiri Lehecka, prima testa di serie della manifestazione. Adesso il confronto con il bombardiere australiano, che ancora deve perdere un singolo set in tutto il torneo.

Tra i due sarà il primo confronto diretto della carriera a qualsiasi livello. Arnaldi, complice la maggiore predisposizione a questa superficie, partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il giocatore aussie, tuttavia, va trattato con molto rispetto per via della sua esperienza e per le sue traiettorie decisamente penetranti con tutti i colpi. La speranza è che ci possa essere una finale tutta italiana. Se Arnaldi vincesse, infatti, potrebbe incontrare anche Lorenzo Sonego, sempre che il torinese esca indenne dal proprio match contro l’ex campione Slam svizzero Stan Wawrinka.

Arnaldi e Popyrin scenderanno in campo oggi (sabato 29 luglio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sul Goran Ivanisevic Stadion con inizio fissato non prima delle ore 18.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento croato attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Arnaldi e Popyrin attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.