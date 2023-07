LIVE – Cocciaretto-Bondar, semifinale Wta Losanna 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Cocciaretto-Bondar, incontro valevole per la prima semifinale del torneo WTA 250 di Losanna 2023 (terra battuta). Entrambe hanno risolto in due set il loro impegno di quarti di finale. La marchigiana, dopo qualche difficoltà nel primo parziale, ha disposto abbastanza agevolmente della russa Elina Avanesyan. L’ungherese, invece, ha lasciato la miseria di due giochi alla slovena Tamara Zidansek, giustiziera della romagnola Lucia Bronzetti al primo turno. Cocciaretto, complice anche la maggiore classifica, partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers.

La magiara, infatti, è classificata ben oltre la centesima posizione del ranking mondiale. Sul rosso, tuttavia, riesce da sempre ad esprimere il meglio del suo tennis, motivo per cui l’azzurra non potrà dormire sonni tranquilli. Tra le due non ci sono precedenti all’attivo da registrare a livello di circuito maggiore. In palio c’è una finale sicuramente contro una francese. Chi vince, infatti, affronterà una tra Diane Parry e Clara Burel, protagoniste di un derby tutto transalpino nell’altra semifinale. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Cocciaretto e Bondar pianificate come primo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 12.00.

