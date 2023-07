Udinese-Union Berlin oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

L’Udinese sfida l’Union Berlin alle 15:30 di oggi, sabato 30 luglio a Lienz. Si tratta dell’ultimo test di prestigio del ritiro di Bad Kleinkircheim per i friulani di Andrea Sottil. Al termine del match i bianconeri faranno ritorno ad Udine dove domenica mattina si alleneranno per poi usufruire di due giorni di riposo. La ripresa è fissata per mercoledì 2 agosto al pomeriggio. Occhi puntati sui nuovi acquisti: Etienne Camara, Lorenzo Lucca, Domingos Quina, Eggana Zarraga, Brenner e Jordan Zemura. Possibile chance anche per Ebosse, tornato ad allenarsi dopo il lungo stop. La partita sarà trasmessa su TV12 e in streaming su Udinese TV. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco.

SEGUI LA PARTITA IN DIRETTA (LIVE)