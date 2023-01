Cobolli-Mukund oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Pune 2023

Flavio Cobolli se la vedrà contro Sasi Kumar Mukund nel primo turno del torneo ATP 250 di Pune 2023 (cemento outdoor). Il giovane romano è stato molto abile a farsi largo nelle qualificazioni. Qui, infatti, non ha lasciato set per strada rispettivamente contro il padrone di casa Aditya Vishal Balsekar ed il ceco Zdenek Kolar. L’urna è stata abbastanza benevola con l’azzurro, che all’esordio nel tabellone principale ha pescato un altro padrone di casa, entrato in gara grazie all’ausilio di una wild card da parte degli organizzatori. Secondo i bookmakers sarà Cobolli a partire con i favori del pronostico.

Il suo avversario, infatti, è classificato ben oltre i primi trecento giocatori del mondo. Flavio si è presentato in India da n° 171 del ranking e con tanta voglia di far bene nei grandi palcoscenici dopo un 2022 in cui è riuscito a mettersi in luce sul circuito Challenger. In caso di approdo agli ottavi di finale per il capitolino ci sarebbe l’esperto olandese Botic Van De Zandschulp, testa di serie numero due nella cittadina indiana. Prima, però, c’è da superare Mukund, che presumibilmente beneficerà quasi interamente del sostegno del folto e numeroso pubblico di casa.

Cobolli e Mukund scenderanno in campo oggi (martedì 3 gennaio). I due giocatori sono pianificati come terzo match di giornata sul Center Court dalle ore 09:30 italiane (le ore 14:30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Cobolli e Mukund. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una diretta testuale e li accompagnerà con news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della manifestazione indiana.