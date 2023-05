Cobolli-Alcaraz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Flavio Cobolli se la vedrà contro Carlos Alcaraz nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Il giovane romano ha superato egregiamente tre ostici turni di qualificazione per guadagnarsi il pass per il primo tabellone principale Slam della carriera. L’urna gli ha riservato subito il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, uno dei favoriti per la vittoria finale. Cobolli è chiamato ad un’impresa per cercare di regalarsi un secondo turno fattibile contro uno tra l’australiano Christopher O’Connell oppure il giapponese Taro Daniel. A partire nettamente con i favori del pronostico, tuttavia, sarà l’allievo di Juan Carlos Ferrero.

Cobolli e Alcaraz scenderanno in campo oggi (lunedì 29 maggio). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court Suzanne-Lenglen (al termine di Avanesyan-Bencic). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di primo turno tra Cobolli e Alcaraz garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.