Trevisan-Svitolina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Elina Svitolina nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Esordio in salita per la giocatrice azzurra, che comincia il suo percorso a Parigi, dove difende la bellezza di 720 punti della semifinale dello scorso anno, contro una ritrovata Svitolina. Quest’ultima, infatti, si è spinta fino in fondo nel torneo di Strasburgo e sta progressivamente ritrovando la sua miglior forma dopo lo stop per la gravidanza. Secondo i bookmakers, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà proprio l’ucraina, che in carriera ha vinto cinque tornei sulla terra rossa (tra cui due Internazionali d’Italia) ed ha raggiunto in tre occasioni i quarti di finale al Roland Garros. Guai però a sottovalutare la numero uno d’Italia, che a Parigi vanta un bilancio di 10-3 ed anche nell’ultimo torneo disputato, a Rabat, ha lasciato intravedere cose positive prima del ritiro a scopo precauzionale. Tra le due non c’è alcun precedente.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI