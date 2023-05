Djokovic-Kovacevic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Aleksandar Kovacevic nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Non fortunato il tennista americano, che al debutto assoluto in uno slam affronta il giocatore che di slam ne ha vinti più di tutti (22, a pari merito con Nadal). Poco male visto che potrà godersi un’esperienza unica su un campo prestigioso. E guai a partire battuto in partenza visto che, come sempre, a parlare sarà il campo. Inevitabilmente, però, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Djokovic, che non ha convinto nei tornei su terra finora disputati ma resta uno dei principali candidati per la vittoria finale. Tra i due non ci sono precedenti.

Djokovic e Kovacevic scenderanno in campo oggi (lunedì 29 maggio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.45 sul Court Philippe Chatrier (al termine di Pliskova-Stephens). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di primo turno tra Sonego e Shelton garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.