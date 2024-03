Lisa, sei nella storia! La mass start di Canmore incorona Vittozzi: è sua la Coppa del Mondo di biathlon

I primi successi da giovanissima e l’arrivo tra le grandi con risultati subito eccellenti, poi le difficoltà, il buio, infine la risalita. A Canmore, in Canada, si chiude un cerchio: Lisa Vittozzi si aggiudica la Coppa del Mondo generale di biathlon 2023/2024. La Sfera di Cristallo è della campionessa sappadina, la seconda italiana a riuscirci dopo la doppietta 2019-2020 di Dorothea Wierer. Un fine settimana canadese da fuoriclasse, che ha preso il via con 73 punti da recuperare nei confronti di Ingrid Tandrevold e che alla fine è terminato con una mass start magari non tra le migliori della sua carriera (senz’altro la peggiore gara stagionale dell’azzurra), ma oggi poco, anzi nulla di tutto questo è realmente importante.

Il successo odierno di Lou Jeanmonnot davanti alla tedesca Janina Hettich-Walz è il risultato sufficiente a regalare matematicamente il trionfo a Lisa Vittozzi, in difficoltà sin dal primo poligono ma sempre in controllo della situazione, con una Tandrevold che aveva bisogno di una gara perfetta che però non c’è stata. La norvegese chiude in ottava posizione ed è la prima ad abbracciare al traguardo una Lisa Vittozzi che arriva sorridendo, con la bandiera tricolore tra le mani dopo il suo 21esimo posto con ben 5 errori al tiro che rappresentano più di un’anomalia per lei. Si conclude una stagione memorabile per Lisa: Coppa del Mondo generale (con 5 successi individuali), Coppa di specialità sia nell’individuale che nell’inseguimento, con un più un oro e tre argenti mondiali nella competizione iridata di Nove Mesto. Una seconda parte in cui è stata brava a

Giusto segnalare la splendida prestazione di Beatrice Trabucchi, 13esima all’arrivo con una gara senza errori al tiro in quella che era la sua prima qualificazione a una mass start. L’ultima coppa di specialità ancora da assegnare, quella appunto della mass start, va a Jeanmonnot, che grazie ai punti conquistati con la vittoria di oggi riesce a scalzare dalla prima posizione la connazionale Julia Simon.

CLASSIFICA GENERALE FINALE

ORDINE DI ARRIVO

L. Jeamonnot (FRA) 32:55.0 J. Hettich-Walz (GER) +11.9 G. Guigonnat (FRA) +15.8 J. Braisaz-Bouchet (FRA) +22.1 A. Gandler (AUT) +25.6 H. Oeberg (SWE) +31.2 J. Simon (FRA) +41.5 I. Tandrevold (NOR) +50.2 A. Baserga (SUI) +58.9 L. Haecki-Gross (SUI) +1:13.2

13. B. Trabucchi (ITA) +1:21.1

21. L. Vittozzi (ITA) +1:54.6