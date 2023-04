Calcio, il presidente subentra in campo per 20 minuti a 72 anni

Il calcio non smette di emozionare e di divertire. E’ il caso del presidente del Stornara, club foggiano militante in terza categoria. Nella partita poi stravinta dalla propria squadra, il patron ha deciso di indossare i calzettoni e gli scarpini per debuttare con la propria squadra anche in campo. Tutto questo all’età di 72 anni.

Nel corso del match contro l’Ascoli Satriano, lo Stornara ha stravinto il match facendo anche debuttare il proprio presidente. Il soggetto in questione Sebastiano Posillipo, presidente della Soccer Stornara, ha calcato il rettangolo verde quando la propria squadra vinceva per 5 reti a 2. Il presidente per coronare una stagione perfetta che probabilmente porterà alla promozione in Seconda Categoria ha deciso di far rimanere anche virale la stagione facendo il giro sul web per il suo ingresso in campo al 70esimo circa all’età di 72 anni.