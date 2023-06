Bronzetti-Swiatek oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Bad Homburg 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Iga Swiatek nella semifinale del WTA 250 di Bad Homburg 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. Per la prima volta in carriera l’azzurra è tra le migliori quattro in un evento disputato su questa superficie. Ai quarti ha impressionato contro la transalpina Varvara Gracheva, sconfitta in due set senza concedere una singola palla break e con pochissimi errori gratuiti all’attivo.

Prima ancora gli altri due convincenti successi rispettivamente sull’austriaca Julia Grabher e sull’egiziana Mayar Sherif, numero 31 del ranking mondiale. Servirà un’impresa contro la numero uno del mondo, che poche settimane fa ha alzato al cielo il suo terzo Roland Garros. In terra tedesca ha perso un set all’esordio contro la padrona di casa Tatjana Maria prima di domare abbastanza agevolmente prima l’elvetica Jil Teichmann e poi la russa Anna Blinkova. Tra lei e Bronzetti non ci sono precedenti da registrare a qualsiasi livello. Ovviamente sarà la polacca, nonostante il verde sia la superficie meno adatta al suo tennis, a partire nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers.

Bronzetti e Swiatek scenderanno in campo oggi (venerdì 30 giugno). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 14.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di semifinale tra Bronzetti e Swiatek garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.