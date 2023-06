Calendario Bundesliga 2023/2024: Werder Brema-Bayern Monaco apre le danze

Sarà la sfida fra il Werder Brema e il Bayern Monaco campione a inaugurare il 18 agosto la Bundesliga 2023-24. Compilato il calendario della prossima stagione, coi bavaresi che debutteranno dunque al WeserStadion mentre il Borussia Dortmund, che ha visto sfumare il titolo all’ultima giornata, inizierà in casa contro il Colonia. Per il primo “Klassiker” della stagione appuntamento fra il 3 e il 5 novembre al Signal Iduna Park (10^ giornata), ritorno all’Allianz Arena fra il 30 e 31 marzo (27^ giornata). L’antipasto della stagione sarà la Supercoppa di Germania del 12 agosto all’Allianz Arena fra Bayern e Lipsia, poi dritti fino al 19-20 dicembre con sosta invernale di tre settimane e ripresa fissata per il 12-14 gennaio. Ultimo turno il 18 maggio.

PRIMA GIORNATA

18 AGOSTO

Werder Brema – Bayern Monaco

19-20 AGOSTO

Borussia Dortmund – Colonia Union Berlino – Mainz Bayer Leverkusen – RB Lipsia Eintracht Fr. – Darmstadt Wolfsburg – Heidenheim Hoffenheim – Friburgo Augsburg – Moenchengladbach Stoccarda – Bochum