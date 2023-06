Wta Bad Homburg 2023, Iga Swiatek si ritira: Lucia Bronzetti in finale senza giocare

Colpo di scena a Bad Homburg: Iga Swiatek si ritira e Lucia Bronzetti accede in finale senza giocare. Nell’ultimo torneo erbivoro in preparazione a Wimbledon, la numero uno del mondo ha deciso di dare forfait e di non prendere parte alla semifinale in programma questo pomeriggio alle 14:30. “Mi dispiace tanto, ma devo ritirarmi dalla partita di oggi. Ho passato una notte agitata a causa della febbre e di una possibile intossicazione alimentare. Non sono in grado di scendere in campo e ho bisogno di prendermi cura di me stessa. Spero di star bene presto. Il supporto a Bad Homburg è stato fantastico, grazie”, ha scritto la polacca sui social.

Questo forfait spalanca le porte della finale a Lucia Bronzetti che quindi domani si giocherà l’atto decisivo del torneo tedesco contro una tra Navarro (già in semifinale), Siniakova e Samsonova (che giocheranno oggi il terzo set del loro quarto di finale). Per Bronzetti si tratta della terza finale in carriera a livello Wta, la prima su erba (solamente Camila Giorgi e Roberta Vinci ci erano riuscite). Con questo risultato Lucia lunedì entrerà per la prima volta tra le prime 50 del mondo.