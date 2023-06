Tabellone Wta Bad Homburg 2023, quattro italiane al via: Swiatek prima testa di serie

Il tabellone completo del torneo Wta 250 di Bad Homburg, di scena dal 25 giugno al 1 luglio sui campi in erba della località tedesca. L’evento sarà la preparazione finale verso Wimbledon per Iga Swiatek, che ovviamente è la testa di serie numero uno. La Polacca esordirà contro la giocatrice di casa Tatjana Maria. In campo però ci saranno anche quattro italiane: Lucia Bronzetti sfiderà l’austriaca Grabher al primo turno, mentre Sara Errani attende una qualificata. Le due azzurre potrebbero scontrarsi a livello di quarti di finale, ma non sarà semplice. Complesso match d’esordio per Martina Trevisan, opposta alla francese Alize Cornet. Infine Elisabetta Cocciaretto, testa di serie numero 7, se la vedrà con Siniakova.

IL TABELLONE

PRIMO TURNO

(1) Swiatek vs Maria

Q vs Q

Parks vs Fernandez

Lisicki vs (6) Zhu

(4) Sherif vs Friedsam

Bronzetti vs Grabher

Q vs Errani

Cristian vs (8) Gracheva

(5) Andreescu vs Kartal

Sasnovich vs Masarova

Trevisan vs Cornet

Navarro vs (3) Vekic

(7) Cocciaretto vs Siniakova

Q vs Rodina

Noskova vs Blinkova

Tomova vs (2) Samsonova