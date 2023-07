Bronzetti-Siniakova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Bad Homburg 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Katerina Siniakova nella finale del WTA 250 di Bad Homburg 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. La romagnola nel penultimo atto ha potuto beneficiare del forfait prima del match della numero uno del mondo Iga Swiatek, ritiratosi precauzionalmente in vista del terzo Slam della stagione in partenza lunedì sui campi di Wimbledon.

Buon per l’azzurra, già sicura di fare il proprio ingresso tra le prime cinquanta giocatrici del mondo grazie alla terza finale raggiunta a livello di circuito maggiore. Contro l’esperta ceca andrà alla caccia del suo secondo titolo in carriera dopo quello conquistato lo scorso fine maggio sulla terra rossa marocchina di Rabat. Non sarà un’impresa semplice per Bronzetti, che partirà sfavorita secondo le quote dei bookmakers. La sua avversaria, infatti, si trova ormai da tanti anni ai vertici del circuito sia in singolare sia in doppio e ha proprio nell’erba una delle superfici predilette. Servirà la miglior versione di Lucia per alzare al cielo il trofeo in terra germanica.

Bronzetti e Siniakova scenderanno in campo oggi (sabato 1° luglio). Le due giocatrici sono pianificate come primo e penultimo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 13.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Bronzetti e Siniakova garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.