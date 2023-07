Salernitana, il mercato inizia con i riscatti: tutto fatto per Dia e Pirola. Ochoa rinnova

La Salernitana, che deve ancora procedere al rinnovo di Paulo Sousa, inizia a programmare la prossima stagione da alcuni importanti riscatti. Troppo decisivo Dia per non essere riscattato e per non cercare in tutti i modi di trattenerlo a Salerno. La prima fase, ossia il riscatto, è stato esercitato dalla squadra di Iervolino, mentre la seconda fase, ossia quella della permanenza in Campania, inizierà dalle prossime settimane in poi.

Oltre a Dia, la Salernitana ha esercitato il riscatto anche per Lorenzo Pirola versando 5 milioni di euro nelle casse dell’Inter. 12 invece i milioni versati per il riscatto di Dia al Villarreal, come testimoniato da un comunicato ufficiale del club che ha ufficializzato le operazioni. Fra gli altri colpi di mercato, anche il rinnovo di Gugliermo Ochoa che difenderà i pali della porta granata per un’altra stagione