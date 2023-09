Bronzetti-Minnen oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Ya Yi Yang nei quarti di finale del WTA 250 di Guangzhou 2023 (Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. La romagnola ha il vento in poppa. Nelle prime due uscite, infatti, ha perso solamente sette giochi in totale per avere la meglio rispettivamente sulla qualificata taiwanese Ya Yi Yang e sulla giapponese Moyuka Uchijima, anche lei proveniente dal tabellone cadetto. La situazione adesso si prospetta più complicata contro la belga, reduce dalle quasi tre ore e mezza per avere ragione nei confronti della britannica Harriet Dart. Tra le due non ci sono precedenti. La ventiseienne fiamminga partirà leggermente avanti secondo le quote dei bookmakers. Le condizioni rapide, infatti, sembrano poterle dare qualche chance in più rispetto a Bronzetti. In palio per Lucia c’è l’accesso ad un’altra prestigiosa semifinale, dove eventualmente troverebbe una tra la padrona di casa Wang Xiyu oppure la slovacca Victoria Hruncakova.

Bronzetti e Minnen scenderanno in campo oggi (giovedì 21 settembre). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 08.00 italiane (le 14.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di primo turno tra Bronzetti e Minnen garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.