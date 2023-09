Arnaldi-Karatsev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Zhuhai 2023

Matteo Arnaldi affronterà Aslan Karatsev nel primo turno dell’ATP 250 di Zhuhai 2023, torneo in programma dal 20 al 26 settembre. L’eroe di Coppa Davis per l’Italia, che grazie a due preziose vittorie ha contribuito in maniera significativa alla qualificazione alle Finals di Malaga, torna subito in campo in Cina. Vuole infatti chiudere al meglio la stagione e va a caccia di vittorie per chiudere al meglio questo fantastico 2023. Al debutto a Zhuhai se la vedrà contro il russo Karatsev, avversario molto ostico che non è mai piacevole affrontare. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers partirà favorito Arnaldi.

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Arnaldi e Karatsev scenderanno in campo giovedì 21 settembre, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Zhuhai 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.