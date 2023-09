Arnaldi-Karatsev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Zhuhai

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Aslan Karatsev nel primo turno dell’ATP 250 di Zhuhai 2023 (Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. Il sanremese è reduce dalla fase a gironi della Coppa Davis a Bologna, dove grazie alle sue due vittorie in singolare ha trascinato l’Italia di Volandri alle finali di novembre a Malaga. Nel suo esordio in Estremo Oriente trova il bombardiere russo, contro cui ancora non ha giocato nel corso della carriera. Arnaldi, complice il buono stato di forma ed il fresco ottenimento della top cinquanta, partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. In caso di successo potrebbe trovare l’ex numero uno del mondo Andy Murray negli ottavi di finale, sempre che lo scozzese riesca a superare il proprio incontro d’esordio contro la wild card locale Ye Cong Mo.

Arnaldi e Karatsev scenderanno in campo oggi (giovedì 21 settembre). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 07.00 italiane (le 13.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di primo turno tra Arnaldi e Karatsev garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.