Bronzetti-Gracheva oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Bad Homburg 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Varvara Gracheva nei quarti di finale del WTA 250 di Bad Homburg 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. La romagnola è reduce dalla grande affermazione in rimonta ai danni dell’egiziana Mayar Sherif, numero 31 del ranking mondiale. Il successo è valso all’azzurra l’ingresso per la prima volta in carriera tra le migliori otto in un evento su questa superficie.

Dall’altra parte troverà Varvara Gracheva, passata da pochissimo sotto la bandiera francese dopo aver difeso per una vita i colori della Russia. Quest’ultima agli ottavi di finale ha sbarrato la strada alla nostra Sara Errani. Non sarà un impegno facile per Bronzetti, che partirà leggermente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. L’azzurra, tuttavia, si è aggiudicata l’unico precedente andato in scena nel gennaio dello scorso anno al primo turno degli Australian Open. In caso di vittoria sulla transalpina la nostra portacolori troverebbe nel penultimo atto una tra la russa Anna Blinkova oppure la numero uno del mondo Iga Swiatek.

Bronzetti e Gracheva scenderanno in campo oggi (giovedì 29 giugno). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 12:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Bronzetti e Gracheva garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.