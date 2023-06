Milan, è la giornata di Loftus-Cheek: in mattinata le visite mediche, nel pomeriggio la firma sul contratto

La giornata di Ruben Loftus-Cheek, che a breve diventerà ufficialmente un giocatore del Milan, è cominciata alle ore 8:30 presso la casa di cura “La Madonnina”. Dopo esser sbarcato a Linate ieri sera, il centrocampista inglese svolgerà in mattinata le visite mediche. Una volta ottenuta l’idoneità sportiva, non resterà che recarsi a Casa Milan per firmare il contratto fino al 2028. Loftus-Cheek lascia dunque il Chelsea e si appresta a iniziare una nuova avventura in Serie A con la maglia rossonera.