Psg, scelto Luis Enrique come nuovo allenatore: manca solo l’ufficialità

Il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain sarà lo spagnolo Luis Enrique, che prenderà il posto di Cristophe Galtier. Per l’ufficialità, però, potrebbe essere necessario attendere ancora un po’. L’Equipe ipotizza come giorno buono sabato 1° luglio, tuttavia c’è il rischio che si vada per le lunghe. Il club sta infatti ancora trattando la risoluzione del contratto con Galtier e potrebbe posticipare la data del raduno. Inizialmente programmato per martedì 4 luglio, non è da escludere che slitti, con i tanti giocatori impegnati con le nazionali che avranno dunque qualche altro giorno di vacanza. Ciò che conta, però, è che Luis Enrique guiderà il club francese il prossimo anno.