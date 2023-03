Bonadio-Djere oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Santiago 2023

Riccardo Bonadio se la vedrà contro Laslo Djere negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Santiago 2023, torneo di scena sulla terra battuta della città cilena. Il ventinovenne friulano (n° 182 del ranking mondiale) ha stupito tutti passando le qualificazioni e vincendo la prima partita a livello di circuito maggiore battendo in due set l’esperto colombiano Daniel Elahi Galan. Adesso l’asticella si alza notevolmente contro il forte serbo, vero e proprio esperto della superficie. Quest’ultimo si trova ormai da tanti anni nel grande tennis, in cui può vantare ben due titoli (entrambi ottenuti sul rosso). Il giocatore balcanico partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. A Bonadio, infatti, servirà un’altra piccola impresa per continuare la propria settimana da sogno. In palio per l’azzurro c’è un potenziale quarto di finale contro uno tra il padrone di casa Cristian Garin oppure il piccolo argentino Sebastian Baez, terza testa di serie della manifestazione.

Bonadio e Djere scenderanno in campo nella oggi (giovedì 2 marzo). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sulla Cancha 1 dalle ore 18:00 italiane (le 14:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di ottavi di finale tra Bonadio e Djere. Il nostro sito fornirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.