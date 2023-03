Milan: con la Fiorentina Pioli ritrova Bennacer e Calabria

Il Milan si prepara alla trasferta in casa della Fiorentina con due ritorni importanti. In vista della venticinquesima giornata di Serie A, infatti, Stefano Pioli ritrova Ismael Bennacer e Davide Calabria, che torneranno a disposizione del tecnico per la gara del Franchi. Assenti per squalifica, invece, Rafael Leao e Rade Krunic. In panchina tornerà Alessandro Florenzi dopo il lungo stop durato circa cinque mesi. Nell’undici iniziale possibile chance per Charles De Ketelaere dal primo minuto.